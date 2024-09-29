وزير الخارجية: العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

الأحد 29/سبتمبر/2024 - 01:52 ص

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، أن العدوان الإسرائيلي المستمر والغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان.

وقال الدكتور عبدالعاطي، في كلمة مصر السبت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر بذلت جهودا كبيرة مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أن أولوية مصر القصوى هي وقف حمام الدم بالمنطقة.

وأشار إلى أن مصر من مؤسسي الأمم المتحدة وتعمل دائما على الحفاظ على علاقات دولية مستقرة قائمة على احترام القانون الدولي.