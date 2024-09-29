«تحيا مصر والسودان».. المصريون يشاركون السودانيين احتفالاتهم في فيصل| فيديو

شارك المصريون السودانيين احتفالاتهم في شارع فيصل، وسط هتافات مدوية من الشعبين "تحيا مصر والسودان"، "جيش واحد.. شعب واحد"، مع إلقاء الحلوى من قبل أصحاب المحال التجارية تعبيرًا عن فرحتهم لأشقائهم السودانيين.

جاءت تلك الاحتفالات عقب تعزيز الجيش السوداني من سيطرته على مواقع وسط العاصمة السودانية الخرطوم، حيث واصل تقدمه وسط العاصمة الخرطوم مع تعزيزات عسكرية للجيش عبر جسر النيل الأبيض.

ونجح الجيش السوداني فى استعادة السيطرة على عدة نقاط فى العاصمة السودانية، فى أكبر عملية أطلقها الجيش؛ لاستعادة العاصمة منذ بداية الحرب فى السودان، حيث نفذ ضرباته ضد الدعم السريع، فى خطة مدعومة بالمقاتلات الحربية ومدفعيات عسكرية.