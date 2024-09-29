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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. احتفالات مدوية للسودانيين في فيصل عقب سيطرة الجيش السوداني على الخرطوم

احتفالات السودانيين
احتفالات السودانيين في شارع فيصل
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احتفل مئات السودانيين في شارع فيصل، عقب سيطرة الجيش السوداني على أجزاء كبيرة في الخرطوم، فخرج المئات إلى الشوارع محتفلين وسط زغاريد وفرحة عارمة عمت الأرجاء.

جاءت تلك الاحتفالات عقب تعزيز الجيش السوداني من سيطرته على مواقع وسط العاصمة السودانية الخرطوم، حيث واصل تقدمه وسط العاصمة الخرطوم مع تعزيزات عسكرية للجيش عبر جسر النيل الأبيض.

ونجح الجيش السوداني فى استعادة السيطرة على عدة نقاط فى العاصمة السودانية، فى أكبر عملية أطلقها الجيش لاستعادة العاصمة منذ بداية الحرب فى السودان، حيث نفذ ضرباته ضد الدعم السريع، فى خطة مدعومة بالمقاتلات الحربية ومدفعيات عسكرية.

 

 

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