ضبط شاب لاتهامه بتصوير الفتيات داخل حمام كافيه بطنطا

تقدمت «ن ع ع» ببلاغ بدائرة قسم أول طنطا يحمل رقم 9919 بانتهاك خصوصية داخل حمام أحد الكافيهات الخاصة بتصوير إحدى المترددات من السيدات داخل الحمام الخاص بالمكان.

وكشفت المبلغة أنه في أثناء دخولها إلى حمام الكافيه فوجئت بأن المسئول يطالبها بالانتظار دقيقتين لحين الانتهاء من التنظيف، عقب دخولها انتابتها حالة من القلق، وبعد دخولها اكتشفت وجود هاتف محمول يقوم بالتصوير.

على الفور سادت حالة من الارتباك وقامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية لإثبات حال الواقعة وانتقل ضباط الشرطة بدائرة قسم أول طنطا إلى المكان المذكور وبالفحص تم ضبط أحد العمال وتم تحريز الهاتف المحمول.

من جانبه أكد علاء الجوهري محامي المبلغة بأن الأمر كله سيعرض أمام النيابة صباح باكر والبدء في التحقيقات وتفريغ

الهاتف لتأكدهم من وجود فيديوهات لفتيات أخرى، مبينا أن هذا الأمر يمس كل الفتيات والسيدات اللاتي يترددن على المكان المذكور.