لمدة 5 أيام.. لبنان يعلن الحداد الرسمي عقب اغتيال حسن نصر الله

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس السبت، الحداد الرسمي لمدة 5 أيام بعد الإعلان عن استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؛ في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، أول أمس الجمعة، مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي دمشق، أدانت سوريا اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وحمّلت إسرائيل كامل المسؤولية عن عواقبه.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - عن تعازيها للبنان الشقيق، باستشهاد الأمين العام لحزب الله.

وفي عمان، حمل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان الذي تشنه وحشيا من دون أي رادع قانوني أو إنساني.

وقال الصفدي، في تغريدة على منصة (إكس) أمس السبت - إن العدوان الإسرائيلي على لبنان يأتي في الوقت الذي تواصل فيه عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية.

وأدان العدوان الإسرائيلي على لبنان وخرقها سيادته وقصفها عاصمته وقتلها مواطنيه وتهديدها أمنه واستقراره.

وأكد تضامن الأردن مع لبنان، ومع شعبه وهو يواجه هذا العدوان ويلملم جراحه، مؤكدا الوقوف معه ومع سيادته وأمنه واستقراره وتماسكه وسلمه.