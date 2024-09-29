وزير الإعلام اللبناني يؤكد على ضرورة وحدة اللبنانيين في هذه اللحظات التي يمر بها البلاد

أكد وزير الإعلام اللبناني زياد ماكاري، على ضرورة وحدة اللبنانيين في هذه اللحظات التي تمر بها البلاد، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف مكاري، خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع دقيق جدا بالبلاد، والدولة مسؤولة عن النازحين وعن أعمال الإيواء، كما أننا ننسق مع الأجهزة الأمنية بالأحزاب لتيسير تقديم المساعدات للنازحين.

وتابع: "إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة غدا؛ لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على البلاد".

وتطرق إلى "أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذهب للأمم المتحدة على أساس وقف إطلاق النار، ولكن صدر القرار باغتيال حسن نصر الله من مبنى الأمم المتحدة"..على حد قوله، مضيفا: "ونحن نعرف جيدا من يريد وقف إطلاق النار ومن لا يريد".