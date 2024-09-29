الليلة.. الريال يتحدى أتلتيكو مدريد في الديربي بدون مبابي

ديربي مدريد، هو اسم يطلق على مباراة كرة القدم التي تجمع بين فريقي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يعتبر الناديين ذو هوية متناقضة تاريخيًا، فدائمًا ما كان ينظر للريال على أنه نادي الطبقة الغنية والإنجازات، بينما كان أتلتيكو فريق الطبقة العاملة والمتمردة.

لذا يتجدد الموعد بإقامة ديربي مدينة مدريد، الليلة، وتحديدًا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، حينما يطلق الحكم ماتيو بوسكيتس، صافرة انطلاق أحد أقوى وأشرس الديربيات حول العالم، حينما يستضيف أتلتيكو مدريد، جاره ريال مدريد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني، حيث يدخل أتلتيكو مدريد المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يأتي ريال مدريد في وصافة الترتيب بـ17 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط.

ديربي مدريد

وترجع العداوة التاريخية لناديي العاصمة الإسبانية مدريد، عندما التقى الفريقان لأول مرة في 21 فبراير سنة 1929، في مباراة أطلق عليها ديربي مدريد، التي فاز بها حينذاك ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

ولفتت مباراة الديربي، أنظار الجميع خارج إسبانيا في في عام 1959، عندما التقيا في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حينها تغلب الريال على الأتلتي بنتيجة 2-1، قبل أن يثأر الروخي بلانكوس من اللوس بلانكوس في كأس ملك إسبانيا، في نهائيين متتاليين من البطولة.

ولكن على مستوى تاريخ مواجهات الفريقين، فإنهما تقابلا في 236 مباراة في جميع البطولات، لتميل كفة الانتصارات للملكي، حيث حقق الفوز فى 116 لقاء، بينما فاز الأتلتي في 59، وكان التعادل سيد الموقف في 61 لقاء.

أما على مستوى بطولة الدوري الإسباني مثل مباراة اليوم الأحد، واجه الفريقان بعضهما البعض 175 مرة في الليجا، ليتفوق الميرينجي أيضًا في تاريخ مواجهات الدوري الإسباني بـ91 مباراة، بينما نجح فريق الهنود في الانتصار بـ41 مرة، بينما حسم التعادل 43 مباراة أخرى.

أتلتيكو مدريد بكامل بصفقاته الجديدة يستضيف ريال مدريد «المتخبط» دفاعيًا

ويدخل الأتلتي مباراة الليلة، بكامل صفقاته الجديدة، التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، إذ أن الوافدين الجدد في جاهزية تامة قبل اللقاء المرتقب، أبرزهم: الأرجنتيني جوليان ألفاريز والإنجليزي كونور جالاجير والنرويجي ألكسندر سورلوث والمدافع الإسباني روبين لو نورماند والفرنسي كليمنت لونجليت.

وفي الجهة المقابلة، يفقد نادي القرن في أوروبا، أكثر من لاعب، وعلى رأسهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي تعرض لإصابة أمام ألافيس، تؤكد غيابه عن مباراة الديربي، حيث أصيب في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، ليبتعد عن مباريات الملكي حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، كما يغيب المغربي براهيم دياز للإصابة، مع استمرار غياب المدافع النمساوي دافيد ألابا.

مبابي

ويخوض ريال مدريد، مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد وهو متخبط دفاعيًا، إذ سكنت شباكه 6 أهداف في 9 مباريات فقط منذ بداية الموسم الجاري 2024-2025، فضلًا عن أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، لم يعمل على تثبت عناصر خط الدفاع حتى الآن لأسباب مختلفة، خاصة أن قلبي الدفاع متغيران بشكل مستمر سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.