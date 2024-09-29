شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا بمدينة غزة

الأحد 29/سبتمبر/2024 - 12:22 ص

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة قنيطة في محيط مفترق الغفري على شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت "وفا" أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال جثامين الشهداء، وعلى نقل المصابين إلى المستشفى.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41،586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96،210، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.