لافروف: أطالب بتحقيق أممي منصف في أساليب إسرائيل والولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت، أن أمل أوكرانيا في هزيمة روسيا في ساحة المعركة لا معنى له، خاصة وأن موسكو تمتلك أسلحة نووية، مشددًا على أن أي جهد من جانب حلف شمال الأطلسي "ناتو" لمواصلة مساعدة كييف سيثبت أنه "مغامرة انتحارية"، مطالبًا بتحقيق أممي مُنصف في أساليب إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن لافروف قوله في نيويورك إن الانتقادات الموجهة إلى "العملية الخاصة" التي تقوم بها روسيا استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، تتجاهل حقيقة مفادها أن الوثيقة التأسيسية للأمم المتحدة "تعلن أيضا الالتزام باحترام مبادئ المساواة وتقرير المصير للشعوب".

وقال لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين لديه "خطة تسوية واقعية" وهو مستعد للتفاوض، وألقى باللوم على الغرب في تخريب المحاولات السابقة.

وتابع إن محاولة محور واشنطن ولندن وبروكسل لهزيمة روسيا كانت تلغي محاولات الأمم المتحدة لتعزيز التعاون العالمي من خلال اتفاقيات.. وأضاف: "هذا ليس شيئا اخترناه ونحن لسنا مسؤولين عن عواقب هذا المسار الخطير".

واتهم الغرب "بتدمير نموذج العولمة الذي خلقوه بأنفسهم بشكل مطرد"، محذرا من أن مناطق أخرى من العالم كانت تشكل تحالفاتها الخاصة، داعيا أوروبا وآسيا بالكامل للانضمام إلى "مساحة أوراسية واحدة" منفصلة عن نفوذ واشنطن.

وفي معرض حديثه عن أزمة الشرق الأوسط، قال لافروف إنه لا يوجد مبرر للهجمات التي شنتها حماس وغيرها في السابع من أكتوبر، ولكن "العقاب الجماعي الشامل" للفلسطينيين منذ ذلك الحين خلق "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقال للوفود في الأمم المتحدة:"إن الأمن إما أن يكون متساويًا وغير قابل للتجزئة للجميع، أو لن يكون هناك أمن لأحد".