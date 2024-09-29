وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يكرم فريق مركز تدريب اللياقة البدنية

كرم ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، فريق تدريب اللياقة البدنية وفريق العمل القائم على المشروع القومي، بمركز شباب المساعيد في إطار الاهتمام بتطوير قطاع اللياقة البدنية والنهوض بالرياضة على مستوى المحافظة.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق في تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تعزيز مستوى اللياقة البدنية بين الشباب والنشء.

أشاد «عبد الوهاب» بدور الفريق في نشر الوعي بأهمية اللياقة البدنية كجزء أساسي من نمط الحياة الصحي، مؤكدًا على استمرار دعم المديرية للمشروعات التي تهدف إلى تطوير الكوادر الرياضية وتعزيز قدرات الشباب في هذا المجال.

كما أشار إلى أن المشروع القومي التي نفذها إدارة الرياضة يعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المشترك بين القطاعات المختلفة لتعزيز النشاط الرياضي في المحافظة، مشيدًا بالتزام فريق العمل وتفانيهم في تقديم البرامج التدريبية التي تسهم في رفع الكفاءة البدنية للمشاركين.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التقدير والهدايا الرمزية على الفريق بحضور وليد أبو خليل مدير إدارة الرياضة والكابتن مصطفى حسن منسق المشروع وأعضاء، تقديرًا لمساهماتهم المميزة في إنجاح هذا المشروع.