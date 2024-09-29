«شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي

جدد فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، دعوته لطلاب المنطقة للمشاركة في مبادرة "تحدي علوم المستقبل"، المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والتي تقام تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم في مجال التكنولوجيا .

يأتي هذا بعد انطلاق المبادرة في وقت سابق ودعوة الطلاب للمشاركة فيها من مختلف معاهد المنطقة.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الابتكار ودعم المواهب، من خلال تنفيذ أول مسابقة مخصصة للطلاب الموهوبين في مجالات التكنولوجيا الحديثة على مستوى الوطن العربي. تعمل المبادرة على تعزيز قدرات الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بالإضافة إلى تمكينهم من أساسيات الذكاء الاصطناعي والإنترنت، وذلك لإعدادهم لمهن المستقبل.

وتشمل شروط المشاركة في المسابقة، التي بدأت فترة التقدم لها في 1 سبتمبر 2024، تكوين فرق تتألف من طالبين إلى ثلاثة طلاب من أي دولة عربية، بإشراف شخص لا يقل عمره عن 18 عامًا. يتم تقسيم المشاركين إلى فئات عمرية وتقييمهم بناءً على معايير تشمل التصميم، التفكير الابتكاري، استخدام التكنولوجيا، والمهارات الشخصية مثل العرض والتواصل. كما تخصص العديد من الجوائز القيمة للفائزين لتحفيزهم على المشاركة والإبداع.

للمزيد من التفاصيل والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمسابقة عبر الرابط:

https://hamdanfsc.com/

والتقديم من خلال https://hamdanfsc.com/register.