محافظ جنوب سيناء يناقش مع فريق الجامعة الألمانية مشروع الهوية البصرية لسانت كاترين

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع فريق الهوية البصرية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، بحضور نائبة المحافظ على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمدينة سانت كاترين بحضور محافظ جنوب سيناء، ووزراء الطيران والسياحة والإسكان والتنمية المحلية.

وجرى خلال الاجتماع عرض مشروع الهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء عامة ومدينة سانت كاترين خاصة ومشروع التجلي الأوحد والأعظم ضمن استراتيجية التنمية الشاملة لجنوب سيناء.

كما جرى خلال الاجتماع الاطلاع على مقترح شعار مدينة سانت كاترين والعناصر التصميمية التي تعكس طبيعة المنطقة وتعطي انطباع إيجابي يعكس تاريخ وثقافة المدينة.

كما تم الاطلاع خلال الجولة التي قام بها الفريق على الأماكن المقترح تنفيذ الهوية البصرية بها.

ووجه محافظ جنوب سيناء بسرعة الانتهاء من الهوية البصرية لمدينة سانت كاترين على أن تتماشى مع الطابع التراثي والديني للمدينة وتساهم في التسويق السياحي والترويح عالميا للمنتجات البدوية.