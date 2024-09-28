القاتل الصامت.. 6 علامات خفية للضغط المنخفض احذرها

يُعرف ارتفاع ضغط الدم على أنه "القاتل الصامت" الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، يظل انخفاض ضغط الدم مشكلة طبية شائعة لكنها أقل شهرة وخطورة إذا لم تُعالج بشكل صحيح، فيمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم مؤشرًا على مشاكل صحية أخرى أو قد يحدث كاستجابة عابرة لتغيرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة، ولأن أعراضه قد تكون خفية أو تتداخل مع حالات أخرى، يُعتبر فهم هذه العلامات والتصرف بسرعة أمرًا حيويًا للحفاظ على الصحة العامة، وفقاً لما نشره موقع «سكاي نيوز».

ما هو انخفاض ضغط الدم؟

ضغط الدم الطبيعي يتراوح بين 90/60 و120/80 ملم زئبقي. إذا كان ضغط الدم أقل من 90/60، فهذا يُعتبر انخفاضًا في ضغط الدم، ويحدث نتيجة عدم وصول كمية كافية من الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ، ويُعرف انخفاض ضغط الدم بأنه قد يكون حالة صحية مزمنة أو عرضية ويجب مراقبته بعناية لأنه قد يؤثر بشكل خطير على جودة الحياة.

العلامات الخفية لانخفاض ضغط الدم

على عكس بعض الحالات الصحية الأخرى، فإن انخفاض ضغط الدم قد لا يُظهر دائمًا علامات واضحة أو مفاجئة. قد تكون الأعراض خفيفة ومتداخلة مع حالات أخرى، مما يجعل من الصعب التعرف عليها في البداية.

1. الدوار والإغماء

الشعور بالدوار أو الدوخة عند الوقوف أو الجلوس بسرعة هو واحد من أكثر الأعراض شيوعًا لانخفاض ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي النقص في تدفق الدم إلى الدماغ إلى فقدان الوعي أو الإغماء.

2. الضعف والإرهاق المستمر

إذا كنت تشعر بالإرهاق المستمر أو الضعف الجسدي غير المبرر، فقد يكون ذلك علامة على أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الدم والأكسجين، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب المستمر حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

3. عدم وضوح الرؤية

قد يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى العينين إلى ظهور مشكلات في الرؤية، مثل عدم الوضوح أو حتى الرؤية المزدوجة، وإذا حدث هذا بشكل مفاجئ أو متكرر، فمن المهم مراجعة الطبيب.

4. صعوبة التركيز والتشوش الذهني

قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم صعوبة في التركيز، خاصة عند الشعور بالتعب، وقد يتداخل ذلك مع الأنشطة اليومية ويؤثر على الأداء المهني والشخصي.

5. البرد في الأطراف

الأطراف الباردة، مثل اليدين والقدمين، يمكن أن تكون علامة على ضعف تدفق الدم نتيجة لانخفاض ضغط الدم، فيقوم الجسم بتحويل الدم إلى الأعضاء الحيوية على حساب الأطراف، مما يؤدي إلى شعور دائم بالبرد.

6. الغثيان

في بعض الحالات، قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بالغثيان نتيجة لانخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء الهضمية، مما يسبب اضطرابًا في الجهاز الهضمي.

متى يجب القلق من هذه العلامات؟

رغم أن انخفاض ضغط الدم قد يكون طبيعيًا لدى بعض الأشخاص، إلا أن الأعراض المتكررة أو الشديدة تستدعي الانتباه الطبي الفوري، وإذا كانت الأعراض تؤثر على حياتك اليومية، أو إذا شعرت بإغماء متكرر، أو إذا صاحب ذلك ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس، يجب مراجعة الطبيب، وقد يكون انخفاض ضغط الدم علامة على مشكلات صحية أكثر تعقيدًا مثل مشاكل القلب أو الغدد الصماء.

طرق التعامل مع انخفاض ضغط الدم

من خلال تغييرات في نمط الحياة مثل زيادة تناول الملح، شرب كميات كافية من الماء، وارتداء الجوارب الضاغطة، يمكن لبعض الأشخاص تخفيف الأعراض، ومع ذلك، في الحالات الشديدة أو المزمنة، قد يكون من الضروري استخدام الأدوية أو مراجعة الأسباب الكامنة التي تؤدي إلى هذا الانخفاض.