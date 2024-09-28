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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قطار الهلال يدهس الخلود برباعية في الدوري السعودي بمشاركة ديانج

مباراة الهلال ضد
مباراة الهلال ضد الخلود
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واصل فريق الهلال انتصاراته في الدوري السعودي، بالفوز على الخلود برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.

تواجد رباعي هجومي في تشكيل الهلال الأساسي أمام الخلود، هم: الصربي ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، والثنائي البرازيلي مالكوم وماركوس ليوناردو.

في المقابل، شارك المالي أليو ديانج أساسيًا في تشكيل الخلود أمام الهلال، ولعب المباراة كاملة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

نتيجة مباراة الهلال ضد الخلود

أنهى الزعيم الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، بدأها المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 38، ثم أضاف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل أن يعزز علي البليهي تقدم الموج الأزرق بهدف ثالث في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، أحرز رينان لودي رابع الأهداف في الدقيقة 48، قبل أن يسجل رفاق ديانج هدفين متتاليين في الدقيقتين 71 و87 عن طريق همام الهمامي، ووليام إيكونج من ركلة جزاء.

يذكر أن، أليو ديانج انتقل إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبتلك النتيجة، حافظ الهلال على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، بينما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

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