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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري

خلال توقيع الاتفاقية
خلال توقيع الاتفاقية
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وقع الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، اتفاقية تعاون مع داريو كوستنتيني، رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتأهيل العمالة من الشباب المصريين وفق احتياجات سوق العمل الإيطالي. 

وتشمل الاتفاقية تدريب 250 شابًا وشابة على المهارات اللغوية والفنية، حيث سيتم اختيار 150 للعمل في إيطاليا و20 في إسبانيا.

جاء توقيع الاتفاقية في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجال التدريب المهني.

كما زار الدكتور عيسى إسكندر معهد "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، الذي يقدّم تدريبًا على مهن حرفية لـ250 طالبًا، حيث رافقه داريو كوستنتيني في جولة ميدانية داخل المعهد.

وتتضمن الخطة لقاء رفيع المستوى غدًا بحضور السفير الإيطالي، والقنصل العام، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة العالمية، لمناقشة تفاصيل المشروع.

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