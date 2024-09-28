وصول بعثة الزمالك لمطار القاهرة حاملة كأس السوبر الأفريقية

وصلت منذ قليل بصالة ٤ بمطار القاهرة الدولي بعثه الزمالك في رحلة خاصة رقم NP254 علي متن طائرة النيل للطيران طراز ايرباص A320 قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حاملة كأس السوبر الأفريقية بعد تغلبها أمس علي فريق النادي الأهلي بضربات الترجيح بعد تعادلهم إيجابيا في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة ١/١ باستاد الملكة أرينا بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

فريق النيل للطيران يستقبل بعثة الزمالك بمطار الرياض

وقد قام فريق عمل النيل للطيران باستقبال البعثة بمطار الرياض الدولي وإنهاء إجراءات سفرهم وتقديم كافة التسهيلات هذا وقد أشاد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومسئولي البعثة بالرحلة والخدمات المميزة المقدمة من شركة النيل للطيران.

جدير بالذكر أن النيل للطيران سيرت رحلات خاصة ذهابا وإياباً للرياض لبعثتي نادي الزمالك ونادي الاهلي لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي والنيل للطيران تتمني التوفيق للكرة المصرية في كافة المحافل الدولية.