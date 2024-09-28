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الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال حسن نصر الله.. وحزب الله يعترف

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 29 سبتمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال حسن نصر الله.. وحزب الله يعترف

تعبئة 3 كتائب من جنود الاحتياط استعدادا لغزو لبنان بريًا

«الحزب» أمام مفترق طرق بعد اغتيال زعيمه

«بايدن» يأمر بتعديل وضع قواته بالشرق الأوسط.. وإيران تُحذر

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى لإحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى

القائد العام للقوات المسلحة: قادرون على حماية الوطن وصون مقدساته.. فى ظل ما تموج به المنطقة من تحديات

الرئيس السيسى يدعو مجلسى النواب والشيوخ للانعقاد

إنهاء مهمة التحالف الدولى ضد «داعش العراق» العام المقبل

مجلس الدولة الفرنسى يؤكد مجددا منع العباءة فى المدارس

العدد
البوابة الجيش الإسرائيلي حسن نصر الله