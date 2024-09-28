أرقام قياسية بالجملة.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح، كتابة اسمه في سجلات التاريخ مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد تحقيقه للعديد من الأرقام القياسية بعد هدفه اليوم في شباك وولفرهامبتون.

وسجل صلاح هدف فوز فريقه ليفربول على وولفرهامبتون، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد مولينيو ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الفرعون المصري الهدف الثاني للريدز من ركلة جزاء في الدقيقة 61، بعدما كان الفريق متعادلًا بهدف أمام الذئاب.

وبهذا الهدف، حقق محمد صلاح أرقامًا قياسية بالجملة، ليواصل كتابة التاريخ مع ليفربول في الدوري الإنجليزي وغيره من البطولات.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2017.

أرقام محمد صلاح القياسية

ووفقًا لشبكة «سكواكا» العالمية المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية، فإن صلاح سجل في 3 مباريات متتالية خارج ملعب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أحرز أمام كل من: إبسويتش تاون، مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، وأشارت الشبكة إلى إن هذا الأمر، يتكرر مع محمد صلاح للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021.

كما نجح نجم المنتخب الوطني في تسجيل هدفه رقم 34 مع ليفربول من ركلات جزاء منذ انضمامه لقلعة أنفيلد في 2017.

وبهدفه في شباك وولفرهامبتون، عادل محمد صلاح رقم بيلي ليديل لاعب ليفربول السابق الذي سجل 34 ركلة جزاء مع الحمر، ويتفوق على صلاح فقط في عدد الأهداف المسجلة من ركلات جزاء مع ليفربول كل من ستيفن جيرارد 47 هدفًا، يان مولبي 42، ونيل ميلر 38 هدفًا.

كما عادل محمد صلاح رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق، كأكثر اللاعبين مساهمة مع فريق واحد، بعدما وصل إلى 231 مساهمة تهديفية.

أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية مع فريق واحد في الدوري الإنجليزي

1- واين روني - مانشستر يونايتد (276)

2- ريان جيجز - مانشستر يونايتد (271)

3- هاري كين - توتنهام (259)

4- تيري هنري – أرسنال (249)

5- فرانك لامبارد – تشيلسي (237)

6- محمد صلاح – ليفربول (231)

7- سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي (231).

محمد صلاح

وبشكل عام هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 8، برصيد 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة.