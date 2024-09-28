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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ريهام عبد الغفور في رسالة لوالدها: "لا زلت معي إلا في واقعي"

ريهام عبدالغفور ووالدها
ريهام عبدالغفور ووالدها أشرف عبد الغفور
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وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة إلى والدها الراحل أشرف عبد الغفور، وبكلمات مؤثرة وصورة معه.

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره لها مع والدها لتشارك الدعاء له مع جمهورها.

منشور الفنانة ريهام عبد الغفور 

ريهام عبد الغفور عن والدها: لا زلت معي

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور على الصورة "لازلت معي في كل شيء إلا في واقعي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبي".

أعلنت الفنانة ريهام عبدالغفور مشاركتها فى السباق الرمضانى المقبل ، بمسلسل مع المخرج هاني خليفة.

وكشفت الفنانة ريهام عبد الغفور خلال مداخلة إذاعية أنها سعيدة بالعمل مع المخرج هاني خليفة، لما يتميز به من قدرات فى تقديم أفضل صورة للمثل الذى يعمل معه.

يشارك الفنانة ريهام عبدالغفور بطولة مسلسلها الرمضانى عدد من النجوم أبرزهم الفنان إياد نصار والفنان فتحي عبد الوهاب.

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور فى الموسم السينمائى الماضي بفيلم "ليلة العيد"، بطولة الفنانة يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، يسرا اللوزي، تأليف أحمد عبدالله والإخراج سامح عبدالعزيز.

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