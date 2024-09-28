إسعاد يونس تعلن استضافة أحمد عزمي فى صاحبة السعادة

أعلنت الفنانة إسعاد يونس عن ضيف حلقة برنامج صاحبة السعادة، وهو الفنان أحمد عزمي، وذلك يوم الاثنين المقبل.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، برومو الحلقة لتشارك به جمهورها.

وجاء البرومو بمواجهة لكثير من تفاصيل حياة الفنان أحمد عزمي، ومن ضمنها مواجهته بفكرة الانتحار، وغيرها من الكثير من الملفات.

منشور الفنانة إسعاد يونس

وعلقت الفنانة إسعاد يونس على برومو الحلقة "انتظروا الفنان أحمد عزمي في ركن الفضفضة في صاحبة السعادة يوم الإثنين القادم الساعة 11:00 مساءً على dmc".

يشار إلي أن الفنان أحمد عزمي قد أثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يناشد فيه زملاؤه بالوسط الفني والشركة المتحدة بالبحث عن فرصة حقيقية بالمشاركات الفنية.

وتفاعل كل أبناء الوسط الفني والجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وتعاطف الجميع مع المنشور الخاص بالفنان أحمد عزمي.

وأعلنت الشركة المتحدة للإنتاج الفني، بالتعاقد مع الفنان أحمد عزمي للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل.