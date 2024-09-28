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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الإعلام اللبناني يؤكد على ضرورة وحدة اللبنانيين في هذه اللحظات

زياد ماكارى
زياد ماكارى
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أكد وزير الإعلام اللبنانى زياد ماكارى، على ضرورة وحدة اللبنانيين فى هذه اللحظات التى تمر بها البلاد، جراء القصف الإسرائيلى المتواصل على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف مكاري، خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع دقيق جدا بالبلاد، والدولة مسؤولة عن النازحين وعن أعمال الإيواء، كما أننا ننسق مع الأجهزة الأمنية بالأحزاب لتيسير تقديم المساعدات للنازحين.

وتابع: "إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة غدا؛ لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلى على البلاد".

وتطرق إلى "أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ذهب للأمم المتحدة على أساس وقف إطلاق النار، ولكن صدر القرار باغتيال حسن نصر الله من مبنى الأمم المتحدة"..على حد قوله، مضيفا: "ونحن نعرف جيدا من يريد وقف إطلاق النار ومن لا يريد".

وزير الاعلام اللبناني وحدة اللبنانيين