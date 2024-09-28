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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مساكن تحت الإنشاء بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت جهات التحقيق المختصة بحبس تشكيل  عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم  بسرقة مساكن تحت الانشاء بالسلام.
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة. 
وطلبت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة.
تمكنت ضابط مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات.

التحريات التكميلية أسلوب المغافلة الصحيفة الجنائية