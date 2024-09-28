حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مساكن تحت الإنشاء بالسلام

قررت جهات التحقيق المختصة بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مساكن تحت الانشاء بالسلام.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للواقعة.

وطلبت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة.

تمكنت ضابط مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات.