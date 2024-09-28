فى أحضان مركز الهناجر.. 163 فنانًا تشكيليًا يرسمون أحلامهم بمعرض «شكل حلمك»

اختتمت فعاليات معرض أقيم لـ١٦٣ فنانا من الحاصلين على منح التفرغ ٢٠٢٤-٢٠٢٥، تحت عنوان “شكل حلمك”، في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان "شكل حلمك"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف الدكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أشرف رضا، عضو لجنة الفنون التشكيلية بالتفرغ.

ويعتبر المعرض بمثابة إعلان أمام الساحة الثقافية المصرية، عن فوز هؤلاء المبدعين بمنحة التفرغ التى تمنحها وزارة الثقافة سنويا دعما للمبدعين في ربوع مصر، حيث يضم المعرض أعمالا فنية في مجالات الفنون التشكيلية المختلفة: تصوير ، نحت، رسم، حلي، خزف، أشغال فنية، جرافيك، كاريكاتير، خط عربي، فن سلويت، فن الكتاب، رسوم أطفال. بالإضافة إلي أن المبدعين الفائزين بمنحة التفرغ للفنون يشكلون ليس فقط تنوعا فنيا بل أيضا تنوعا جغرافيا حيث فاز بالمنحة مبدعون من محافظات ساحلية، ومحافظات الحدود، ومحافظات الصعيد ومحافظات الوادى والدلتا ومحافظات القاهرة الكبرى.

كما تولي وزارة الثقافة اهتماما بالغا بالمبدعين من ذوى القدرات الخاصة وتذلل لهم كل العقبات للتقديم في المنحة السنوية التي فاز بها هذا العام عدد من ذوى الهمم ويشاركون جنبا إلي جنب مع المبدعين زملائهم في معرض "شكل حلمك".

عادل بيومى: جمعت بين التجريدية والتعبيرية فى العمل الفنى المشارك بالمعرض

أعرب الفنان التشكيلى عادل بيومى، حاصل على منحة تفرغ وزارة الثقافة للسنة الرابعة، عن سعادته بمشاركته بمنحوتة فى المعرض السنوي للحاصلين على منح التفرغ للعام ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.

وقال الفنان التشكيلى فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن المعرض السنوى هذا العام جاء بعنوان “شكل حلمك”، وهناك أحلام فردية وأحلام جماعية ، المنحوتة تعبر عن حلم جماعي، وهى عبارة عن تكوين بأسلوبي والذى يجمع بين المدرسة التجريدية والمدرسة التعبيرية، وتحتوى على مجموعة عناصر فى أسفل التكوين رمز للكرة الأرضية مكتوب عليها «مصر» بالحروف الهيروغليفية، حيث مصر الحضارة والأصالة والتاريخ.

وأضاف: "يعلو الكرة الأرضية مجموعة من الوجوه لأشخاص فى نظرة مستقبلية مندمجة مع طائر عبارة عن حمامة فى وضع انطلاقة لتعيد أمجاد مصر التاريخية، بالرغم من أن الحمامة رمز السلام إلا أنها تحمل جناحين شامخين محلقين لأعلى يعبران عن القوة وكأنهما درعان، ملخص العمل يدعو للسلام والمحبة رغم أننا قادرون ونمتلك القوة وندعو للسلام والمحبة، يا كل العالم نداء من أرض المحروسة من أرض العزة والكرامة أرض الكنانة دعوة للتآخى والتسامح والسلام والمحبة".

وعن المعرض السنوى الجماعي ، أكد أن لديه إيمانا مطلقا فى مقولة مستمدة من تاريخ الفن ، تقاس حضارة الشعوب بمدى تقدم وازدهار الفن التشكيلي.

مدحت نور: المعرض تأكيد على دعم وزارة الثقافة للفنانين

أبدي الفنان التشكيلى مدحت نور، أحد الحاصلين على منحة التفرغ للعام الثاني على التوالي، سعادته الشديدة للمشاركة في معرض "شكل حلمك" المعرض السنوي الذى تنظمة وزارة الثقافة للحاصلين على منح التفرغ.

وقال "نور" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن المعرض هذا العام مختلف عن العام السابق، حيث إن التنظيم جيد والتنسيق في عرض الأعمال أفضل من العام الماضي باستثناء اقتراب المسافة بين كل عمل والآخر، وأيضًا دعوة فنانين ذات قيمة فنية كبيرة كانت بمثابة دافع قوي لشباب الفنانين يعطيهم أمل في مستقبل الفن التشكيلي.

العمل الفنى المشارك

وعن فلسفة العمل الفني المشارك به أوضح أن "تناغم" هو عمله المشارك بالمعرض السنوي للحاصلين على منح التفرغ، وأن فلسفة العمل التي كانت جزءا من عنوان المعرض "شكل حلمك" جاءت من منطلق كل إنسان يتمنى ويحلم بتوأم روح تتناغم روحهما مع بعضهما البعض حتى يتثنى لهما تجاوز كل محن الحياة سويًا بوجدان وشعور واحد،

وقال أن اللوحة هي حالة وانفعال شخصي بعد مجموعة كبيرة من المشاعر يمر بها الفنان وينتج العمل في النهاية.

وتابع: "هناك عناصر مكملة لفكرة العمل، الكمان والنوتات الموسيقية وجرامفون، اخترت الكمان لأنها آلة في العزف الشرقي تعتمد على صوتين قرار وجواب صوت غليظ وصوت حاد، ذات أماكن النغمات على كل وتر في الصوت الجواب موجودة على وتر صوت القرار وهنا يوضح العنصر على أن هناك تشابها بين العطاء باختلاف التكوين أو الخصائص يشبه الحب، وفي النهاية العطاء متشابه ومتكافئ وذلك يعود على الحب القائم بين روحين اجتمعا على الحب والود والوئام".

وعن مدة إنجاز العمل، أكد الفنان التشكيلي أنها استغرقت قرابة الشهر لكن في أوقات وساعات مختلفة ومتقطعة.

وتحدث عن مشروعه الفني الحاصل على منحة التفرغ، قائلًا: "هو الفنون والحياة الاجتماعية في مصر القديمة وتلاقيها بحياتنا الحداثية الحالية في ضوء الفن والحب والسلام ، بالإضافة إلى جزء من المشروع متجه نحو الأسرة والطفولة بين الماضي والحداثي والبحث داخل مفهوم الطفولة داخل نواة الأسرة قديمًا وحديثًا، العام المنقضي بدأت مجموعة فنية بعنوان" كيميت ما بين الماضي والحداثي" والحمد لله مازلت أكملها، أخرجت فيها أعمال (أوجات "عين حورس"، وَنَس، أمان، رعاية الرب، إيمان، سكون، سيدة كيميت، إيسيت).

وأشار "نور" إلى أن سعي الوزارة في دعوة كبار الفنانين بمثابة رسالة قوية أن هناك أملا في عودة مصر الوطن إلى مكانتها الطبيعية رائدة محبة للفن وداعمة له كعادتها على مر العصور والأزمان، لافتُا إلى أنه يتمنى في المناسبات القادمة دعوة شريحة أكبر من الفنانين الأساتذة المبدعين لتتلاحم الأجيال وتنتقل الخبرات من جيل لآخر.

وأضاف كما كنت أتمنى حضور وزير الثقافة هذه الفعالية وهي حدث مهم يعبر عن دعم الوزارة للفنانين الحاصلين على منح التفرغ وفقًا لمنح هؤلاء الفنانين ثقة المجلس الأعلى للثقافة بشروعهم في تبني مشاريعهم الفنية المقدمة لهم، في النهاية المعرض هذا العام اختلف اختلافًا نوعيًا عن العام الماضي، وهناك جهد مشكور من إدارة منح التفرغ منى مصطفى سليمان تعمل على تسهيل الإجراءات دائمًا دون الحاجة إلى بيروقراطية المؤسسات بالعكس تسعى دائمًا إلى التسهيل دون عناء الفنانين الحاصلين على التفرغ،

واكد أن الفاعلية كانت مميزة ونتمنى دائمًا الاهتمام المقدم من الوزارة بالفن التشكيلي وعرضه وتكريمه هو بمثابة إعلان مهم بأن الشأن الثقافي المصري ما زال قادرا على التواجد وتقديم أسماء فنانين جُدد للساحة الفنية برعاية وزارة الثقافة".

مايكل موريس: الُبعد الروحانى لشخصية المهرج فى عالم التشكيل موضوع مشروعى

قال الفنان مايكل موريس رياض، فنان تشكيلى حاصل على ماجستير التصوير كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وحاصل على منحة التفرغ لمدة عامين، إن منحة وزارة الثقافة مفيدة معنويًا أكثر منها ماديًا.

وأضاف "موريس" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع منحة التفرغ كان عن موضوع رسالة الماجستير، وكانت عن شخصية المهرج فى العالم الفنى التشكيلى، لأنها تيمة وجودها فى كل لوحة عملت لها رسالة كاملة، وشخصية المهرج فى كل لوحة كان محض اهتمامى، ولكنى أركز على البعد الروحانى لشخصية المهرج فى الفن التشكيلى، وهذا النوع يعمل من خلاله فنانين أوروبيين كثيرين، العمل اسمه "بداية البشرية".

وتحدث عن البعد الروحانى للعمل الفنى قائلا: غالبًا ما يوصف الفن طوال تاريخه بأنه روحاني، مما يعني، من بين أمور أخرى، أن الفن المعني ينقل أفكارًا أو حقائق روحية. من الصعب تعريف مصطلح الروحانية بمصطلحات بسيطة. إنه مصطلح شامل يشير إلى سلسلة من النظرات المعينة للحياة. إنه يستوعب المشاعر التي قد تنطوي على معتقدات ميتافيزيقية، أو (وصف معاني ميتافزيقية للدلالة على الحيوية الباطنة في الأشياء الحية والجامدة على السواء) أو قد تكون شيئًا موجودًا في حياة المرء ولكنه غير محدد، غالبًا لأنه من الصعب التعبير عنها.

وأضاف: "عند اقترانها بالفن، غالبًا ما يتم التعبير عن الروحانية من خلال العمل الفني، أو يؤدي العمل الفني إلى الشعور بالروحانية، يمكن أن تكون تجربة العمل الفني تجربة روحية، إذا كان المشاهد يتقبل الروحانيات. تتم إثارة التجربة الروحية أو استحضارها بطريقة ما من خلال الجوانب الشكلية للعمل".

وتابع: "من أجل استخلاص الجوانب الروحية للعمل الفني، يجب على المرء أن يتقبل الإمكانات التعبيرية للعمل الفني. يدرك (ديفيد مورغان) هذا ويلتقطها بعبارة (النظرة المقدسة). (تشير النظرة المقدسة إلى أي طريقة للرؤية تستثمر موضوعها، سواء كان هذا شخصًا أو مكانًا أو شيئًا، مع أهمية روحية) رسمت النظرة المقدسة كأداة أو مقاربة للنظر في المحتوى الروحي للعمل الفني والشعور به وهو ما نراه في الأيقونة، بمعنى آخر أن الفن، يشارك نفس الاهتمامات النهائية مع الروحانية، مثل محاولة التعبير عن الأسئلة المركزية" حول معنى الحياة بما في ذلك معنى المعاناة وحالة التجسد وطبيعة الشر وموت الحياة، بمعني آخر استكشاف الواقع الإنساني الخاص وراء القناع العام من أجل كشف الروح، من أهم الفنانين الذين عملوا علي هذا الجزء ... داميان هرست.. فيديو ارت".

وعن الذكاء الاصطناعى، أكد مايكل موريس أنه بالنسبة له ليس له وجود، نظرًا لللتكلفة المادية المرتفعة لاستخدامه، موضحًا أنه فى البداية كان بشكل مجانى لكن حاليا أصبح صعب التعامل من خلاله.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعى لا يعطى الرؤية الفنية للفنان والحبكة الدرامية، كما أنه يعطى صورة أقل وضوحا، ملفتًا أنه يصلح للأعمال الفنية التجارية، أو العلامات التجارية واللوجهات.