تفاصيل العثور على سحر مؤمن زكريا .. ومجدي عبد الغني يرد

السبت 28/سبتمبر/2024 - 10:37 م

تصدر مؤمن زكريا مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد إعلان تربي العثور على أعمال سحر في مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.

التربي قال إنه عثر على كيس أسود وبداخله صورة مؤمن زكريا وزوجته ومدون على الصورة طلاسم بالأحمر ومربوطة بعروسة.

أما شاهدة العيان قريبة التربي قالت: إن العمل كان مدفون بحوش مجدي عبد الغني.. "القرافة بتاعتنا في الإمام الشافعي وكنا قاعدين مرات خالي قالت لابنها أزرع صبارة.. ورمضان راح يحفر لقي كيس أسود في أعمال وورق مكتوب في طلاسم وصورة لـ مؤمن زكريا".

وأضافت "الصورة مكتوب عليها بالأحمر من وراء وكان في عروسة قماش.. الحوش اللي لقينا في العمل كان حوش الكابتن مجدي عبد الغني".

وأكملت قائلة: "جينا مياه وملح وحاولنا نشيل الكتابة من علي الصورة والطلاسم لكن معرفناش.. وأسرة مؤمن زكريا جت ومعاها شيخ عشان القصة دي والشيخ قرأ على الحاجة والصور اللي لقيناها".

في السياق ذاته رد الكابتن مجدي عبد الغني عن القصة قائلا: كل الكلام الخاص بالأعمال والكلام الهدف منه البحث عن الترند، الحوش اشتراه جده وآخر مرة قمت بزيارة الحوش في 1984 يوم ما دفن والده؛ ولدي حوش في مقابر أكتوبر وتم دفن والدتي به، ولا أعلم شي عن الأعمال والدجل".