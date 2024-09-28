بعد العدوان الإسرائيلي المجرم.. لطيفة : "يارب ياقادر تحمي لبنان وشعبه"

دعمت الفنانة لطيفة الشعب اللبناني، بعد العدوان الإسرائيلي المجرم على الأراضي اللبنانية، والذى بدأ منذ أيام ومستمر حتي الآن.

نشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أغنية "يارب وانت السلام" لتدعم بها لبنان.

منشور الفنانة لطيفة

وعلقت الفنانة لطيفة على الفيديو "ياااااا رب يا قادر يا عظيم تحمي لبنان وتحمي كل شبر من ارضه وتحمي كل اللبنانيين".

يشار الى أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر ، بقصف دولة لبنان وقال المدنيين، وهدم المنازل وكل المباني الحيوية بالدولة.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي اغتيال حسن نصرالله رئيس حزب الله صباح اليوم، بعد القصف الذى استهدف موقعه منذ ساعات.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر الماضي وحتي الآن.