التعادل يحسم قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

انتهت قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وضيفه باير ليفركوزن بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من البوندسليجا.

قاد الهداف الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن، بجانب جمال موسيالا ومايكل أوليسي وسيرج جنابري.

فيما اعتمد المدرب تشابي ألونسو على فلوريان فيرتز في قيادة هجوم ليفركوزن أمام العملاق البافاري، رفقة فيكتور بونيفاس وأليخاندرو جريمالدو.

مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

تمكن روبرت أندريخ من تسجيل هدف التقدم لفريق باير ليفركوزن، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يفلح الحارس المخضرم مانويل نوير في التعامل معها لتسكن شباكه.

ولكن بايرن ميونخ لم يستسلم، ورد بهدف التعادل في الدقيقة 39 عن طريق ألكسندر بافلوفيتش، بتسديدة صاروخية ومميزة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، كانت هناك محاولات متبادلة من الفريقين لتسجيل هدف الفوز، حيث ضغط البايرن بحثًا عن هدف التقدم، في حين حاول ليفركوزن الحفاظ على تقدمه مستخدمًا أسلوب الهجمات المرتدة.

شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة، ولكن دون أن يتمكن أي من الفريقين من هز شباك الآخر، بالرغم أنها شهدت إصابة هاري كين على مستوى الكاحل ليغادر ملعب اللقاء مصابًا في الدقيقة 86.

وبتلك النتيجة، حافظ بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، بينما ارتقى باير ليفركوزن إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط.