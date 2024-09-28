"صيدلة الإسكندرية" تفوز بالمركز الثالث فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، كلية الصيدلة بمناسبة فوز مشروع "الدائرة الخضراء "Green Cycle المقدم من الكلية بالمركز الثالث على مستوى محافظة الإسكندرية فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (الدورة الثالثة 2024) فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

جدير بالذكر أن المشروع فاز للعام الثانى على التوالى فى هذه المبادرة حيث حقق المركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية فى العام الماضى.

ومن جانبه كرم الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية المشروعات الفائزة، وقام سيادته بتسليم شهادات التقدير لكل من الدكتور شريف رستم وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الحويط أستاذ العقاقير وعضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.