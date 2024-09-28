يوفنتوس يقهر جنوى بثلاثية ويتصدر الدوري الإيطالي.. فيديو

قهر يوفنتوس مضيفه جنوى بثلاثية نظيفة على ملعبه، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

شهد الشوط الأول من المباراة حذرًا من كلا الفريقين، حيث انتهى بالتعادل السلبي بعد استحواذ متبادل بين اللاعبين.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ يوفنتوس بفرض سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في هز شباك جنوى في الدقيقة 48 عن طريق دوشان فلاهوفيتش من ركلة جزاء.

وبعد مرور 7 دقائق فقط، عزز المهاجم الصربي تقدم فريقه بهدف ثان، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 89، أضاف شيكو كونسيساو الهدف الثالث لليوفي، مستغلًا تمريرة رائعة من خيفيرن تورام.

وبهذا الفوز، حقق يوفنتوس رقمًا قياسيًا، إذ أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يحافظ على شباكه نظيفة في أول 6 جولات من الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتقى يوفنتوس إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد جنوى عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.