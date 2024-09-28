هبة مجدي تدعم لبنان بألبوم ذكريات من الجنوب

دعمت الفنانة هبة مجدي دولة لبنان الشقيقة، بعد العدوان الإسرائيلي المجرم على الأراضي اللبنانية خلال الساعات القليلة الماضية.

نشرت الفنانة هبة مجدي على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورا لها من ذكريات بدولة لبنان لتشارك بها جمهورها.

وعلقت الفنانة هبة مجدي على الصور "ذكريات من لبنان الجنوب، يارب احفظ هذا البلد وانصرها".

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، وهدم المنازل والمباني الحيوية بالدولة.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي اغتيال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله صباح اليوم، بعد القصف الذى استهدف موقعه قبل ساعات من إعلان وفاته.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر الماضي وحتي الآن.