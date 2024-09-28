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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النني يسهم في فوز الجزيرة على النصر بالدوري الإماراتي

محمد النني نجم الجزيرة
محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي
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ساهم النجم المصري محمد النني في فوز فريقه الجزيرة على النصر بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإماراتي.

شارك محمد النني أساسيًا مع الجزيرة ضد النصر، وقدم أداءً جيدًا في خط وسط الملعب، حيث أسهم في صناعة الهدف الثاني لفخر أبو ظبي.

النني يشكل ثنائيًا مميزًا مع نبيل فقير

تقدم الجزيرة على النصر في الشوط الأول بنتيجة 3-1، إذ أحرز نبيل فقير الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء. 

وبعدها بدقائق، صنع فقير هدفًا رائعًا بتمريرات ثنائية بينه وبين النني للبرازيلي برونو دي أوليفيرا، وذلك في الدقيقة 37.

وسجل برونو هدف الجزيرة الثالث، ليعزز تقدم فريقه في الدقيقة 45+6، ولم يسمح النصر بنهاية الشوط بهذه النتيجة، حيث نجح عادل تاعرابت في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 90+9.

وفي الشوط الثاني، سيطر الجزيرة على مجريات اللعب بشكل نسبي، في ظل سعى النصر في العودة إلى المباراة، ولكن دون جدوى، ليفوز رفاق محمد النني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، بعدما كبد النصر هزيمته الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط أيضًا، محتلًا المرتبة الثامنة.

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