بالصور.. محافظة الجيزة تطلق قوافل بيطرية لفحص وعلاج الدواب بنزلة السمان

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نشاط مديرية الطب البيطري ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة واطلاق القوافل البيطرية وتمشيط الأسواق للتاكد من سلامه السلع الغذائية.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بإطلاق قافلة بيطرية اليوم السبت بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم لعلاج وفحص الخيول والجمال والدواب بالمنطقة السياحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع معاهد الثروة الحيوانية والامصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية وقد تمكنت القافلة من علاج وفحص ٥٢٠ حصان وجمل وتنظيم ٧ ندوات إرشادية .

وفي نفس الاطار تم تنظيم حملات من خلال مديرية الطب البيطري لتمشيط المحال والاسواق العامة والمخازن وقد اسفرت عن ضبط ٤.٨ طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمناطق الهرم وابو النمرس واكتوبر والحوامدية وكرداسة والبدرشين مع التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .