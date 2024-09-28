ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. محافظة الجيزة تطلق قوافل بيطرية لفحص وعلاج الدواب بنزلة السمان

قوافل طبية بالجيزة
قوافل طبية بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نشاط مديرية الطب البيطري ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة واطلاق القوافل البيطرية وتمشيط الأسواق للتاكد من سلامه السلع الغذائية. 
حيث قامت مديرية الطب البيطري بإطلاق قافلة بيطرية اليوم السبت بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم لعلاج وفحص الخيول والجمال والدواب بالمنطقة السياحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع معاهد الثروة الحيوانية والامصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية وقد تمكنت القافلة من علاج وفحص ٥٢٠ حصان وجمل وتنظيم ٧ ندوات إرشادية . 
وفي نفس الاطار تم تنظيم حملات من خلال مديرية الطب البيطري لتمشيط المحال والاسواق العامة والمخازن وقد اسفرت عن ضبط ٤.٨ طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمناطق الهرم وابو النمرس واكتوبر والحوامدية وكرداسة والبدرشين مع التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

محافظة الجيزة اطلاق قوفل بيطرية لفحص وعلاج الدواب منطقة نزله السمان بالهرم ضبط ٤ ٨ طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الاد حملات علي الاسواق والمحال تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري حي الهرم منطقة نزلة السمان المنطقة السياحية وزارة الزراعة هيئة الخدمات البيطرية علاج وفحص ٥٢٠ حصان وجمل حملات ضبط ٤ ٨ طن لحوم ودواجن مناطق الهرم وابو النمرس واكتوبر الحوامدية وكرداسة والبدرشين