الأنبا بولا يستكمل زيارته الرعوية لبعض أسر كنيسة أم الرحمة بناشفيل

استكمل اليوم السبت، الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أمريكا وكندا، زيارته الرعوية التفقدية لبعض أسر كنيسة أم الرحمة الإلهية، بناشفيل.

جاء ذلك بحضور الأب سعيد لوقا، راعي الكنيسة. وخلال الزيارات، اطمئن صاحب النيافة على كافة أحوال الأسر، كما تعرف على الصعوبات والتحديات والمعوقات التي تواجههم.

كذلك، استمع الأب المطران إلى آراء ومقترحات أسر الرعية، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا لأبنائه وبناته أهمية التفاني في الخدمة والعمل.

وفي الختام، تمنى الزائر الرسولي كامل النجاح والتوفيق للأسر في جميع مجالات حياتهم، مختتمًا زياراته الرعوية لهم ببعض التوصيات المشجعة.