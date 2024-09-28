مصطفى كامل يتعاطف مع فني أدوات كهربائية ويتنازل عن محضر اتهامه بالنصب

"صغير ومن دور ولادي".. بتلك الكلمات تعاطف الفنان مصطفى كامل مع عامل فني صيانة أدوات كهربائية بعدما اتهمه بالنصب، وتنازل عن المحضر الذي حرره ضده.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يتهم فيه فني صيانة يبلغ ١٧ عاما تابعا لشركة أجهزة كهربائية شهيرة كائنة بدائرة القسم بالنصب عليه وقيامه بتركيب قطع غيار ثلاجة غير أصلية، وتم ضبط الفني تمهيدًا لعرضه على النيابة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.