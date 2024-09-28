ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية في الجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن واستمرار توجيه الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.

وتابع محافظ الجيزة نتائج حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية والتي اسفرت عن ضبط ثلاث مخازن مخالفة بمنطقة وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر بحوزتهم ٧ طن دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

شملت الحملات التي جاءت بمتابعه من الاستاذ السيد محمود بلاسي مدير مديرية التموين والإدارات المعنية من ضبط مستودع لبيع اسطوانات البوتاجاز بقرية كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة يقوم ببيعها بأسعار ازيد من السعر المعلن وقام بالتصرف في عدد ٥٣٦ أسطوانة بوتاجاز منزلي

بالإضافة إلى ضبط ٣ توزيع اسطوانات البوتاجاز بقرية كفر حكيم غير حاصلين علي التصاريح اللازمة و يقومون ببيع الاسطوانات بسعر ازيد من السعر الرسمي مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وجاء ذلك استجابة لشكاوي المواطنين بالقرية.