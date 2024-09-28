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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق نشب في أحد المحال التجارية ببني سويف

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل اندلع في محال تجارية أعلى تغطية ترعة الإبراهيمية، بالقرب من معرض شباب مصر بمدينة بني سويف،دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ يفيد باندلاع النيران في أحد المحال التجارية بمنطقة أعلى تغطية ترعة الإبرهيمية بمدينة بني سويف، مما أدى إلى حالة من الذعر بين سكان المنطقة والمارة،ولم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، بينما أسفر عن أضرار مادية في المحال التجارية التي التهمتها النيران جزئيًا.
 وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق الإطفاء في التعامل مع الحريق للسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة، وتمكن رجال الاطفاء من إخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها للمحال المتأخمة.
 

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