مصرع شاب دهسه ميكروباص أثناء عبوره طريق الفيوم الزراعي

لقي شاب في العقد الثاني من العمر، اليوم مصرعه أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبوره طريق الفيوم سنورس الزراعي بالقرب من مدخل قرية رحيم بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، تم نقل الجثة الي مشرحه المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم سنورس الزراعي، بالقرب من مدخل قرية رحيم .

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور شخص يدعى " م . ط " ( 25 سنة) ومقيم بقرية رحيم بدائرة قسم شرطة سنورس ، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.



استدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.