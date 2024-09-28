غداً.. طرح تذاكر حفل أنغام بالكويت نوفمبر المقبل

تشارك الفنانة المصرية أنغام بحفل ضمن فعاليات حفلات شتاء الكويت، وذلك فى شهر نوفمبر المقبل.

وتطرح الشركة المنظمة التذاكر الخاصة بالحفل غداً الساعة ٦ مساءً، لحضور الحفل بدولة الكويت.

ونشرت الشركة المنظمة على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور عن الحفل لتشارك به الجمهور.

تفاصيل حفل أنغام بالكويت

جاء المنشور "جمهور الكويت

انتم على موعد مع صوت مصر الفنانة أنغام، في ليلة موسيقية مُختلفه

دار الاوبرا - الكويت

٦ / نوفمبر / ٢٠٢٤

تطرح التذاكـر غداً الساعة ٦:٠٠ مساءً،جاهزين؟".

تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا والمتابعين بشكل كبير مع المنشور، خاصةً للشعبية الكبيرة التى تحظى بها الفنانة أنغام داخل مصر وخارجها.