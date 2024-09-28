وزير التعليم العالي يتفقد الأنشطة الطلابية بنادي جامعة حلوان

قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لنادي جامعة حلوان اليوم.

هدفت الزيارة إلى الاطلاع على الأنشطة الرياضية المقامة للطلاب احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد.

رافق الوزير في جولته الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة وجامعة حلوان.

خلال زيارته لنادي جامعة حلوان، تفقد سير العمل وما يشهده النادي من تطور ملحوظ يسهم في تحقيق أهدافه في خدمة مجتمع الجامعة والبيئة المحيطة. وقد أبرز أهمية نجاح النادي في الانضمام للدوريات المحلية، لا سيما الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشاركة في دوري الدرجة الرابعة والدوري الممتاز لخماسيات كرة القدم. كما استقبل الوزير ورئيس الجامعة العاملين بالنادي، الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب المشاركين في أنشطة النادي والممارسين للرياضة بشكل عام.

أعرب الدكتور قنديل عن سعادته البالغة بالإنجاز الكبير الذي حققه النادي منذ انطلاقه، مشيدًا بنجاح هذه الفكرة التي يتمنى تعميمها في جميع الجامعات المصرية الحكومية. كما أثنى على دور قيادات النادي والعاملين فيه، لما بذلوه من جهود لتحقيق خطوات هامة في توفير أنشطة ومشروعات متنوعة تخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلى الطلاب، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تعليمياً، رياضياً وصحياً.

و تفقد الوزير عدد من الملاعب الرياضية بالنادى وشاهد تدريبات فريق نادى جامعة حلوان للكرة الخماسية بالصالة المغطاة وايضا تدريبات أكاديمية نادى جامعة حلوان لتنس الطاولة.