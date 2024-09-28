هيئة البث الإسرائيلية : جيش الاحتلال يتوعد "الحوثي"

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يقول إن "وقت الحوثيين سيأتي لكن التركيز الآن على مواصلة الهجوم على حزب الله".

وأعلنت CNN عن مسئولين أمريكيين، أن اغتيال إسرائيل حسن نصرالله يؤجج المخاوف من اندلاع حرب شاملة بالمنطقة، بينما وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بمنح المواطنين اللبنانيين الراغبين بالمجيء إلى العراق وثائق سفر سريعة

وقالت وزارة الخارجية التونسية، إن الرئيس قيس سعيد وجّه بتنظيم رحلة جوية لإعادة المواطنين الراغبين في العودة إلى تونس، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل

جاء ذلك علي خلفية التوترات التي يشهدها الإقليم نتيجة تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في أعقاب اغتيال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله.

