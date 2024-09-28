وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مساء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحادين الإفريقي والمصري بشأن الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، بالمدينة الشبابية والرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



حضر التوقيع الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور منصور وأريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد، محمد الأمين رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، مدحت البلتاجي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي.



في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذا المجهود الكبير فى كرة اليد والذى يتماشى مع رؤيتها ورؤية الدولة فى الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية إضافة الى دعم الحركة الرياضية.



وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم خلال الفترة القادمة لتوسيع نشاط الأكاديمية ليشمل المزيد من البرامج العلمية المتطورة فى كرة اليد لاكمال الجوانب المختلفة لتطوير كرة اليد والتى منها الطب الرياضي، والتسويق، والاعلام وغيرها من المجالات الداعمة.



فيما قال الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم: "الإتحاد الدولي لكرة اليد يدعم ويثمن التعاون الوثيق والمثمر بين الاتحاد الأفريقي والمصري ووزارة الشباب والرياضة المصرية".



تتضمن مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الأفريقي لكرة اليد والإتحاد المصري لكرة اليد: تقديم كافة الإمكانات والتسهيلات لتحقيق هذا الهدف، العمل على الحصول على الدعم اللازم من الإتحاد الدولي لأنشطة الأكاديمية.



ويتولى الإتحاد الأفريقي لكرة اليد ( الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد باعتبارها ممثل الاتحاد الأفريقي بجمهورية مصر العربية ) وضع الأطر العلمية الدراسية للمناهج بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد طبقا للمستويات المختلفة للدورات التدريبية، تحديد المحتويات التدريب للدبلومات المختلفة، بالإضافة إلى طلب مساعدة الاتحاد الدولي من أجل إتاحة المادة العلمية التعليمية والأدوات اللازمة للمشاركين.





وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم اللازم لاستكمال لمقر الدائم للأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، المساهمة في اعداد خطة عمل الاكاديمية مع الاتحاد الافريقي لكرة اليد والاتحاد المصري لكرة اليد للأنشطة المستقبلية



فيما يقوم الاتحاد المصرى لكرة اليد: التنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقي لكرة اليد في كل ما يتعلق بأمور الاكاديمية، تقديم كافة التسهيلات الممكنة من جانبه، تقديم التسهيلات الأدارية قبل اقامه الدورات التدريبية.