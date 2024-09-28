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السبت 28 سبتمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"هانز فليك" يعتمد على ليفاندوفسكي في قيادة هجوم برشلونة أمام أوساسونا

ليفاندوفسكي مهاجم
ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة
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أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أوساسونا بملعب آل سادار، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يعتمد فليك على الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في قيادة هجوم برشلونة أمام أوساسونا، في ظل إراحة لامين يامال ورافينيا، اللذين يجلسان على مقاعد البدلاء.

ودفع المدرب الألماني بالجناح فيران توريس أساسيًا رفقة الشاب باو فيكتور بجانب ليفاندوفسكي في تشكيل برشلونة الليلة.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بالعلامة الكاملة بعد خوضه 7 مباريات، بينما يأتي أوساسونا في المركز السابع وفي رصيده 11 نقطة.

تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا 

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

خط الدفاع: باو كوبارسي - جول كوندي - إريك جارسيا - دومينيجيز.

خط الوسط: بيدري - بابلو توري - جيرارد مارتن

وفي الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - باو فكتور.

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