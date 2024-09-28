غسيل وتطهير مرشحات ومروقات محطات مياه الشرب بالفيوم

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إلادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على استمرار غسيل وتطهير مرشحات ومروقات محطات مياه الشرب حيث تم الانتهاء من محطة مياه البرنس والريان وأبو جندير وبني عتمان وذلك باستخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل على تنقية المياه.

وأوضح النجار أن عملية التطهير تتم طبقا للخطة الدورية الموضوعه لتطهير وغسيل وتعقيم مراحل التنقية بمحطات مياه الشرب من أجل تقديم منتج يليق بالمواطن الفيومى ويحقق رغباته واحتياجاته فى الحصول على كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها قام قطاع المعامل وقطاع المياه والتشغيل والصيانة بتنفيذ أعمال الغسيل والتطهير لمراحل التنقية بمحطات مياه شرب البرنس والريان وأبو جندير وبنى عتمان.



وأضاف عبدالجليل أن عمليات الغسيل والتطهير تتم بالتناوب بين مراحل التنقية للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمه للمواطنين .

كما تتم فى وجود المراقبين الصحيين التابعين لمديرية الصحة بالفيوم ويتم فى أعمال التطهير استخدام محلول هيبوكلوريت الصوديوم لمدة 24 ساعة ومتابعة التحاليل والقياسات المعملية للتأكد من مطابقة العينات لقرار وزير الصحة 458 لسنة 2007 وللكود المصرى حفاظا على الصحة العامة وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وفي سياق متصل قال أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب، لافتا إن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، وتقدم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار لـ 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ لخطة الشركة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء علي مدار ٢٤ ساعة.

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