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السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني يكشف حقيقة منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من أحد الأشخاص المتواجدين خارج البلاد بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى ادعى خلاله تواصل إحدى السيدات من متابعى صفحته معه وذكر "إسمها" وإدعى كونها تعمل ضابطة شرطة.
وأكد المصدر أنه لا يوجد بوزارة الداخلية ضابطة شرطة تحمل ذات الإسم المشار إليه.

الأشخاص السيدات ضابطة شرطة بوزارة الداخلية