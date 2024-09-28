مصدر أمني يكشف حقيقة منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من أحد الأشخاص المتواجدين خارج البلاد بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى ادعى خلاله تواصل إحدى السيدات من متابعى صفحته معه وذكر "إسمها" وإدعى كونها تعمل ضابطة شرطة.

وأكد المصدر أنه لا يوجد بوزارة الداخلية ضابطة شرطة تحمل ذات الإسم المشار إليه.