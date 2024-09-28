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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

روسيا تحذر: اغتيال نصر الله يشعل فتيل حرب إقليمية وشيكة!

حسن نصر الله
حسن نصر الله
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أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا اليوم ، تدين فيه بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب بيروت والتي أسفرت عن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

ووصف البيان العملية بأنها "اغتيال سياسي خطير"، وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية في المنطقة.

وأشار إلى أن الغارات استهدفت مناطق سكنية مكتظة في العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى تدمير كامل للمباني وإصابة العشرات من المدنيين، مع عدم وضوح حصيلة القتلى النهائية.

 واعتبرت موسكو أن هذا العمل العدواني سيؤدي حتمًا إلى اندلاع موجة جديدة من العنف في لبنان والشرق الأوسط.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد وتهيئة الأجواء لحل سياسي ودبلوماسي، مشددًا على ضرورة تحمّل إسرائيل المسؤولية عن هذا الهجوم والتبعات الخطيرة التي قد تنجم عنه في المنطقة.

 

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