رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يزور معهد "دون بوسكو" بالقاهرة

زار رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، الدكتور عيسى إسكندر اليوم، معهد "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، الذي يقدّم تدريبًا على عدة مهن حرفية لحوالي 250 طالبًا وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التدريب المهني

رافق رئيس الاتحاد خلال جولته رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين، حيث تم تنظيم جولة ميدانية للتعرف على المهن التي يتم التدريب عليها داخل المعهد، بالإضافة إلى متابعة الدروس والشهادات التي يحصل عليها الطلاب.

يأتي المشروع في إطار جهود اتحاد العمال المصريين في إيطاليا لدعم وتعزيز الكفاءات المصرية في سوق العمل الأوروبي.

كان قد سبق لرئيس الاتحاد أن قال في مناسبات سابقة، أن الاتحاد يسعى إلى توفير فرص تدريبية وتأهيلية للشباب المصريين في مختلف المجالات الفنية والحرفية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق الأوروبية، خاصة في إيطاليا التي تمثل سوقًا واعدًا للعمالة المؤهلة.

ومن المقرر أن يُعقد غدًا لقاء رفيع المستوى بحضور السفير الإيطالي ورئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والقنصل العام الإيطالي، بالإضافة إلى مسؤول الاتحاد الأوروبي ومسؤولة منظمة الهجرة العالمية في مصر.

وسيتم خلال اللقاء تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة تفاصيل المشروع بشكل كامل، بمشاركة ممثلين من إيطاليا وإسبانيا، وهما الدولتان اللتان تستقبلان المتدربين.

ووفقًا للخطة الموضوعة، ستحصل إسبانيا على 20 طالبًا من الخريجين، بينما ستتلقى إيطاليا 130 طالبًا من إجمالي 150 طالبًا يتم اختيارهم من الدفعة التدريبية الحالية المكونة من 250 طالبًا.

يذكر أن اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يلعب دورًا محوريًا في تمثيل العمال المصريين في الخارج والدفاع عن حقوقهم، إلى جانب تعزيز شراكات مهنية وتعليمية تسهم في رفع مستوى الكفاءات المصرية في أسواق العمل الأوروبية.

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