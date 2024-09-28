سوريا تدين اغتيال نصرالله وتعتبره "علمًا من أعلام المقاومة"

أدانت سوريا بشدّة العدوان الإسرائيلي الغاشم على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي أدى إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد كبير من المدنيين، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها: "فقد لبنان الشقيق اليوم سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أثر عدوان إسرائيلي غاشم وجبان استهدف منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بأطنان من القنابل المدمرة ما أدى إلى استشهاده إلى جانب عدد كبير من المدنيين الأبرياء".

وأشارت الوزارة إلى أن "الكيان الصهيوني يوكد من خلال هذا العدوان الدنيء مرة أخرى على سمات الغدر والجبن والإرهاب التي نشأ عليها وانتفاء أي قيم أخلاقية لديه وهجوميّة واستهتار بكل المعايير والقوانين الدولية".

وأضافت: "باستشهاد الأمين العام لحزب الله خسر كل المناضلين من أجل تحرير الأرض وصون السيادة والاستقلال وحمايتهما علما من أعلامهم وقدوة لهم في النضال ضد المعتدين ومقاومة المحتلين. لقد التحق السيد نصر الله من خلال إسناده لقضية الشعب الفلسطيني برفاقه الشهداء الذين سبقوه وسجلوا على مدى سنوات انتصارات وصفحات مشرقة في تاريخ هذه الأمة واضعين تحرير القدس من أيدي المغتصبين نصب أعينهم".

وأكدت الخارجية السورية أن "الجمهورية العربية السورية إذ تدين بأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي، تعرب عن تعازيها لللبنان الشقيق ولكل الأحرار حول العالم باستشهاد قائد المقاومة الوطنية اللبنانية وتحمّل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة".

وأضافت "على رغم مشاعر الأسى والحزن التي أشاعها نبأ استشهاد السيد نصر الله لدى الأحرار في كل مكان ولدى الشعب السوري الذي لم ينس يومًا مواقفه الداعمة فإن مسيرته البطولية ستبقى منارة للأجيال القادمة لمواصلة نضالها من أجل تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وضمان محاسبة إسرائيل عن أفعالها المشينة".