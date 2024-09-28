بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على مضيفه وولفرهامبتون بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بمشاركة محمد صلاح

افتتح المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي التهديف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بعد سيطرة واستحواذ من لاعبي ليفربول على الكرة ومجريات اللعب.

جاء هدف كوناتي في الدقيقة 45+2، من رأسية قوية سددها بعدما استقبل عرضية زميله دييجو جوتا، ليضع رفاق محمد صلاح في المقدمة على وولفرهامبتون.

كان صلاح قدعاد إلى زيارة شباك المنافسين، بتسجيله هدف أمام وست هام في كأس كاراباو، بعدما غاب عن التهديف في آخر 3 مباريات في جميع البطولات.

وقاد محمد صلاح، ليفربول إلى التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) باكتساح وست هام بنتيجة 5-1.

يحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير بنقطة وحيدة.