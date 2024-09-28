حي الطالبية يتابع الغلق التجريبي الجزئي بالطريق الدائري hسفل محور عمرو بن العاص

- في إطار قيام جهاز تعمير القاهرة الكبري باستكمال أعمال محور عمرو بن العاص، ورفع الجمالونات والكمرات الخاصة به للربط مع الطريق الدائري الجنوبي في الاتجاهين، الأمر الذي استلزم إجراء غلق تجريبي جزئي لمدة ٥ أيام بالطريق الدائري الجنوبي بمنطقة وصلة المريوطية نطاق حي الطالبية لتجربة التحويلات المرورية التي تم إعدادها للغلق الجزئي بذلك القطاع اثناء تنفيذ الأعمال.

- تقوم الإدارة العامة للمرور المركزي بأعمال الغلق والتحويلات على ثلاث مراحل بعد إجراء التنسيقات والمعاينات مع كافة الجهات المعنية

- تأتي التحويلات المرورية كالتالي:

- المرحلة الأولى: رفع وتركيب الجمالون أعلى مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي بمعرفة جهاز تعمير القاهرة الكبرى (الجهة المنفذة للمشروع):

- والذي يستلزم إجراء غلق مطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وكذا غلق مسطح وصلة المريوطية للقادم من المنيب المؤدي إلى الطريق السياحي لوقوف الأوناش المستخدمة في الرفع على أن تكون التحويلات المرورية البديلة للمسارات المغلقة والمعده بمعرفة الإدارة العامة للمرور المركزي وفقا لما يلي:

- أولا: حركة المركبات القادمة من أعلى المنيب وترغب في استخدام مسطح محور المريوطية للوصول الي الطريق السياحي يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض (٤ حارات مرورية) يمين المسطح الجاري غلقه.

- ثانيا: المركبات القادمة من أعلى المنيب، وترغب في استخدام وصلة محور المريوطية للوصول إلى القوس الغربي يتم الدخول يمينا إلى مدخل محور عمرو بن العاص والسير لمسافة نحو ۸۰۰ متر ثم الدوران والعودة مرة اخري اتجاه الدائري ثم استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي إلى وصلة المريوطية اتجاه القوس الغربي .

- المرحلة الثانية : رفع وتركيب الجمالونات اعلي مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية :-

- والتي تستلزم إجراء الغلق الكلي لمدخل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي من اعلي طريق الاسكندرية الصحراوي اتجاه المنيب وكذا مطلع محور المريوطية للقادم من مناطق صفط اللبن اتجاه المنيب (۳) أيام متفرقة اثناء رفع الجمالونات علي ان تكون مسارات الحركة البديلة علي النحو التالي

- أولا: المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة ٦ اكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه الي الطريق السياحي اتجاه دائري المنيب .

- ثانيا : المركبات القادمة اعلي القوس الغربي من اعلي طريق الاسكندرية الصحراوى ومناطق محور ٢٦ يوليو وترغب في استخدام مطلع وصلة المريوطية الجاري غلقه ( يتم استمرار السير اعلي القوس الغربي وصولا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحي ومنه الي دائري المنيب علي ان تكون مدة الغلق ٣ أيام متفرقة و تكون خلال فترة اعمال المرحلة الاولي .

- المرحلة الثالثة : استكمال تركيب الكمر العرضي والباكية المعدنية والذي يستلزم اجراء غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وذلك لتركيب الكمر العرضي وكذا الانتهاء من رفع وتركيب الباكية المعدنية حيث تستغرق كافة الأعمال المشار اليها ثلاثون يوماً .

- واوضحت الإدارة العامة للمرور انه في حال التأكد من استيعاب التحويلات المرورية التي تم تنفيذها لحجم الحركة المرورية دون حدوث اي اعاقات او اختناقات مرورية فسوف يتم استكمال الغلق الجزئي لمدة ٣٠ يوماً وفقاً للمواعيد المعلنة سابقا وذلك للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص .

- وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية ( إضاءة – طواحين ضوئية - مطبات صوتية - علامات ارشادية وتحذيرية ... إلخ ) لتأمين منطقة الأعمال الي جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات .