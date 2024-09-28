محامية بالنقض: "أنفقة" ملف شائك للأبد

قالت نهى الجندي، المحامي بالنقض، والمتخصصة في شؤون الأسرة، إن الزوج الذي لا يدفع النفقة تستطيع الزوجة أن تستخرج ضده حكمًا قضائيًا، وهذه الأحكام تظهر في الأكمنة، أو عند محاولة استخراج أي أوراق رسمية.

ولفتت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أنه عند استخرج حكم متجمد نفقة ضد الزوج، في هذه الحالة من الممكن أن تحجز على رصيد الزوج في البنك، أو حتى الحجز على عفش الأم.

وأوضحت أن ملف النفقات ملف شائك للأبد، لأن بعض الرجال ينظر إلى النفقات على أنها مكتسبات للمرأة، معقبة: "الراجل اللي مش قد المسؤولية، مكنش يتزوج، الراجل القيم مش هيوصل زوجته للمحكمة".