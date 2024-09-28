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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بشوط واحد.. محمد عبد المنعم يشارك في تعادل نيس أمام لانس

محمد عبد المنعم في
محمد عبد المنعم في مباراة نيس ضد لانس
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شارك المدافع المصري محمد عبد المنعم، المحترف ضمن صفوف نيس، في تعادل فريقه أمام لانس سلبيًا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد بوليرت ديليليس، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي.

تواجد محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس أمام لانس، وبدأ اللقاء لكنه لم يكمله حتى النهاية، حيث قرر المدرب فرانك هايس، استبداله بين شوطي المباراة ونزول المدافع البرازيلي دانتي بدلًا منه، ليشارك مدافع منتخب مصر في شوط واحد، من المواجهة التي انتهت بلا أهداف.

مشاركة محمد عبد المنعم

بهذه المشاركة، بدأ محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريق نيس للمرة الثانية منذ انضمامه إلى النسور في الميركاتو الصيفي الماضي.

كان محمد عبد المنعم خاض أول مباراة له مع نيس أمام أنجيه بديلًا فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الفرنسي، والتى انتهت بفوز نيس 4-1، وذلك عقب انضمامه إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، ارتقى نيس مركزين في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط في المرتبة الخامسة، خلف لانس بـ10 نقاط.

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